Tennis – Tout était beaucoup trop grand pour Golubic Viktorija Golubic ne jouera pas les demi-finales de Wimbledon. Elle n’a jamais trouvé un moyen d’inquiéter Karolína Pliskova (2-6, 2-6). Mathieu Aeschmann

Viktorija Golubic n’a pas trouvé ses marques contre Karolina Pliskova. AFP

Tout est allé trop vite, beaucoup trop vite, ce mardi après-midi pour Viktorija Golubic (WTA 66). Face à la puissance mécanique de Karolína Pliskova (WTA 13), la Zurichoise n’a longtemps pas réussi à mettre de la vie dans son jeu et dans ce quart de finale. Et son sursaut d’orgueil tardif - trois balles de débreak au second set - n’a pas empêché l’ancienne No 1 mondiale de se qualifier très facilement pour sa première demi-finale à Wimbledon (6-2, 6-2).

Étincelante et joyeuse depuis trois tours, Viktorija Golubic a traversé le match de sa vie un peu empêchée. Durant une heure, elle sembla même un peu perdue, au milieu d’un court No 1 trop grand pour elle. Karolína Pliskova n’y était évidemment pas étrangère. Le tennis rigide et métronomique de la Tchèque a beau ne faire passer aucune émotion, il fait des dégâts. Surtout lorsque Pliskova trouve son rythme au service et qu’elle peut frapper en avançant.

Réveil trop tardif

Viktorija Golubic le savait: pour gêner la Tchèque, il lui fallait prendre les commandes de l’échange. Or pour y parvenir, elle aurait dû toucher la balle aussi bien que la veille contre Madison Keys, ce qui n’était de loin pas le cas. Moins réactive sur ses jambes, souvent un peu en retard dans ses frappes, «Viki» commença le match par une série d’amorties si longues qu’elles n’annonçaient rien de bon.

La suite confirmait ce mauvais augure. Jusqu’à ce septième jeu du second set, le seul qui aurait pu éventuellement changer le cours des choses. Viktorija Golubic y trouva le courage de prendre plus de risques pour se procurer trois balles de débreak que Pliskova sauvait grâce à trois premières balles imposantes. La marque de l’expérience, sans doute. La sanction logique d’un réveil trop tardif, surtout.

Viktorija Golubic quitte donc Wimbledon avec l’amertume qui escorte les fins abruptes. Parions que, dans quelques jours, la douceur des souvenirs de son formidable Wimbledon prendra le dessus. Lundi prochain par exemple, lorsque l’ordinateur fera apparaître son nom pour la première fois dans le «Top 50» de la WTA.

