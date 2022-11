À Doha, on vous fait suivre les sentiers battus avec le sourire. AFP

Minimiser l’affaire reviendrait à l’accepter, à la considérer comme normale ou sans importance. Il n’en est évidemment pas question. L’autorité existe à la Coupe du monde. Et les images qui tournent de ce journaliste danois menacé en plein duplex sont une réalité. Les règles locales, les «conseils» aux étrangers qui viendraient voir ce Mondial de leurs yeux, le respect des coutumes du pays: bref, tout ce qui a été communiqué par le Qatar en vue de l’événement n’était pas qu’une façade. Seulement voilà. À Doha, tout est recouvert d’un voile de superficialité qui rend l’expérience qatarienne et le rapport à l’autorité troublants.

L’observation débute à l’aéroport, où d’immenses portiques laissent imaginer des heures de contrôles et de galères. Qui ne durent généralement qu’une poignée de secondes. Elle se poursuit à l’air libre où tout se mélange. Des gyrophares de police s’allument dans tous les sens et s’éteignent aussi vite, sans qu’aucune intervention ne semble jamais avoir été considérée. Du personnel s’amasse dans des proportions délirantes à chaque coin de rue et bouche de métro pour vous montrer la direction, bien heureux de vous faire suivre les sentiers battus. L’attirail de sécurité dernier cri de l’immense centre des médias s’emploie visiblement à la tête du client, ou selon l’humeur du garde.

Tout semble surtout avoir été pensé pour en mettre plein la vue aux visiteurs. Que ce soit une question d’autorité ou de football. Ici, pas de montagnes à l’horizon. Mais des stades qui, lorsque vous en approchez, renvoient la même image. Imposante, puissante. L’écran géant qui a poussé le long de la baie, aux dimensions presque dix fois plus longues que larges, a-t-il été imaginé dans une idée pratique? Pas certain qu’observer du football sur un rectangle aussi plat ait quoi que ce soit d’agréable. Par contre oui, avec des mensurations pareilles, l’engin en jette, les passants s’arrêtent pour une photo les yeux écarquillés.

Tout est vrai, mais tant semble faux. C’est la donnée de base. Celle des jours qui précèdent le coup d’envoi. Quel impact 64 matches auront-ils sur elle?

