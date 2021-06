LIVRES | 23% de rabais pour les abonnés – Tout est possible – D’une situation à l’autre De Celine van Till. Conquérir son âme, dépasser les difficultés du handicap, relever des défis que l’on prétend impossibles sont ses ambitions. Son accident de cheval de 2008 a guidé sa vie.

S’étant relevée du coma, travaillant sans répit pour retrouver ses facultés, Celine van Till s’est réinventé une vie. Histoire qu’elle raconte dans son premier livre.

Celine a 27 ans lors de sa reconversion de l’équitation à l’athlétisme. Elle vit le changement intensément, sans remords ni regrets. Sa mission? Aider. Elle est engagée pour défendre les intérêts des personnes en situation de handicap et veut œuvrer pour notre société. Elle donne des conférences en entreprise et mène sa carrière sportive de front. Celine inspire par sa détermination à toute épreuve et veut la transmettre au plus de personnes possible.

À travers son récit, cette jeune femme veut rendre sa philosophie de vie accessible en expliquant son état d’esprit, ses questionnements et ses comportements qui ont débouché sur des actions, des réussites.

Préface du Dr Boris Gojanovic

Épilogue du Pr David Sander

L’histoire d’une reconversion

L’auteure

Née le 20 juin 1991, Celine van Till est une athlète internationale de Para-Dressage qui s’est reconvertie à l’athlétisme en 2018.

En 2008, son destin bascule à jamais. La chute! Un traumatisme crânien. Celine reste un mois dans le coma: elle en ressort partiellement tétraplégique, malvoyante et partiellement aphasique. Depuis 2010, la sportive se destine à une carrière ambitieuse: elle évolue en Para-Dressage et a concouru à plusieurs championnats internationaux, dont les Jeux paralympiques de Rio en 2016.

La course à pied devient son nouveau défi et elle apprend à coordonner le geste. Depuis dix ans, ses capacités ne cessent de s’améliorer. Une page se tourne: elle change de carrière et se spécialise dans le sprint!

Titulaire d’un Bachelor de Management et de Marketing pour sportifs d’élite de l’ESM (École de management et de communication à Genève), entrepreneure, elle est une ambassadrice pour les personnes en situation de

handicap et a reçu, en 2018, la Médaille «Genève reconnaissante» et en 2020, le Mérite de la Ville de Lancy.

