Opération Thune du cœur – Tout est don dans le cochon de l’association Partage Des artistes genevois ont illustré 17 tirelires installées dans des boucheries-charcuteries du canton. Les sommes récoltées serviront à financer l’achat de viande pour les démunis. Philippe Muri

L’ensemble des cochons décorés par des illustratrices et illustrateurs locaux pour la Fondation Partage. VALÉRIE MARTINEZ

Si vos pas vous portent au centre-ville et que vous poussez la porte de la Boucherie du Molard, impossible de le manquer: personnalisé par Zep, un cochon-tirelire accueille le visiteur, l’incitant à glisser une obole à l’intérieur de son bedon rebondi. D’autres porcelets décorés sont disséminés en ville et dans le canton - dix-sept au total -, à l’image de celui de Wazem chez Boisson à Carouge, Albertine à Veyrier ou Isabelle Pralong à Satigny.

Artistique et solidaire, le projet porte l’estampille de la Fondation Partage. Lancé en parallèle du Samedi du partage, qui revient les 25 et 26 novembre, il vise à fournir des produits carnés aux personnes en situation de précarité. La clientèle des boucheries-charcuteries participant à l’opération est incitée à déposer des dons en espèces dans les bestioles décorées. L’argent récolté sera utilisé in situ, dans la boucherie où il a été entreposé, et permettra de financer l’achat de viande, une denrée rare parmi celles redistribuées par la Fondation Partage. Les marchandises seront ensuite récupérées par la banque alimentaire genevoise, qui les inclura aux produits distribués gratuitement à différentes institutions.

«La viande est un produit assez complexe au niveau de sa gestion. On n’en récolte quasiment pas» Marc Nobs, directeur de la Fondation Partage

«La viande est un produit assez complexe au niveau de sa gestion. On n’en récolte quasiment pas», explique Marc Nobs, directeur de Partage, qui a eu l’idée de mettre en valeur des cochons-tirelires achetés en 2012, bien connus des familiers de la Thune du cœur. «J’ai appelé le président de la Société patronale des Bouchers Charcutiers de Genève. Il a donné son feu vert.»

Projet enthousiasmant

Pour donner de l’épaisseur au projet, une ribambelle d’illustratrices et illustrateurs locaux ont été contactés par Valérie Martinez, fondatrice de l’association Un monde meilleur. La photographe et chanteuse genevoise avait mis sur pied l’exposition «17 objectifs pour un monde meilleur» sur le quai Gustave-Ador en 2020 et initié un album ludique et pédagogique associant la BD au développement durable en 2021. «On avait gardé le contact», explique Marc Nobs, enthousiasmé par l’imagination déployée par les bédéastes.

Si l’opération se révèle couronnée de succès, elle pourrait être renouvelée dans d’autres commerces, pas forcément des boucheries. Les cochons colorés, qui passeront peut-être aussi sous le marteau d’un commissaire-priseur, n’ont pas fini de partager.



Zep: des animaux humanisés



VALÉRIE MARTINEZ

«J’ai toujours adoré dessiner les animaux humanisés (ou les humains animalisés) et particulièrement le cochon. Pendant plusieurs années, mon autoportrait officiel était d’ailleurs en cochon, mais n’y voyez aucun message particulier. J’ai profité de cette tirelire pour en dessiner plein. Des cochons dans tous les sens, tous différents, un peu anthropomorphiques. On me sollicite souvent pour toutes sortes de participations caritatives. Parfois, les associations ou les gens qui me contactent ne savent pas trop comment s’y prendre pour concrétiser leur volonté d’aider. Avec la Fondation Partage, il y a une application immédiate. C’est de l’aide directe, qui fait appel à la solidarité de tout le monde. J’aime bien cette idée qu’on participe tous un petit peu, qu’on essaie de créer un monde un peu plus équitable.»

Herrmann: une jolie farandole



VALÉRIE MARTINEZ

«Comment peindre sur un cochon-tirelire quand on est dessinateur satirique et que la satire nous est interdite parce que c’est pour une bonne cause? Hum, eh bien en essayant de se souvenir que l’on peut aussi parfois faire dans la simplicité et la gentillesse. Partage, le sujet auto-imposé, est un joli mot qui convoque aussitôt un autre joli mot et une jolie image: la farandole. J’en ai imaginé une moyennement légère et qui ressemble plutôt à une transmission de seaux devant l’incendie ou une passation de plats devant la disette. Trouvant la forme initiale de ce cochon particulièrement vilaine, je l’ai poncé et j’ai rasé ses sourcils pour qu’il apparaisse plus sympathique. Je lui ai aussi dessiné de jolis yeux. Enfin, je l’ai repeint en rose… avant d’apprendre que la couleur verte de base devait ressortir.»

Tom Tirabosco: un peu, beaucoup, passionnément…

VALÉRIE MARTINEZ

«Par rapport à d’autres dessinateurs qui ont réalisé des cochons plus décoratifs, j’ai eu envie de privilégier une mini-narration, qui se déploie sur l’animal. J’ai rajouté des phylactères, formant une sorte de séquence. Histoire de nous rappeler que le partage n’est pas une histoire de cerveau mais bien une histoire de cœur, j’ai détourné la petite comptine que l’on récite en effeuillant une fleur. C’est devenu: «Je partage, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie…» J’aime l’idée que tous, à des niveaux différents et en fonction de nos moyens, on peut participer. Le partage est le ciment de nos vies de bipèdes évolués, sans ce lien essentiel pas de société, ni d’humanité. Côté couleurs, je suis volontairement resté assez sobre. Du noir, du blanc, du vert. Dans ce cas, la narration compte plus que l’ornement.»

Exem: un cochon en pointillé



VALÉRIE MARTINEZ

«Pour habiller cette tirelire de la Fondation Partage, j’ai tout simplement pris le mot«partage» au pied de la lettre. Le fait que le cochon constitue l’animal­‐tirelire par excellence est une aubaine. Comme pour le bœuf, en boucherie, un schéma de découpe de l’animal existe, indiquant les différents morceaux. L’indication des limites entre ces différents morceaux s’effectue à l’aide d’un pointillé, ou plus fréquemment d’un traitillé. C’est également le cas en géographie pour la notation des frontières. Ainsi mon cochon porte sur lui un partage doux et léger de la totalité de sa surface, mais avec toutes les ambiguïtés d’un tel partage: inégalité des parts et impossibilité d’une répartition parfaite. Mais peu importe cette égalité inaccessible: l’essentiel reste la volonté de partager.»

Comment faire un don? Vous pouvez glisser une thune – soit cinq francs – ou plusieurs dans le cochon tirelire répondant au doux nom de Jules posté à la réception de la Tribune (11 rue des Rois). Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 339 avec votre téléphone, message qui vous sera taxé 5 francs. Pour les dons plus considérables, voici les coordonnées pour effectuer un virement bancaire: Julie-La thune du cœur/UBS SA Numéro 0240-504482.01K IBAN: CH080024024050448201K BIC: UBSWCHZH80A Sans espérer rivaliser avec le montant spectaculaire de 200’000 francs récoltés en 2020 – année Covid qui a vu affluer les élans de solidarité –, nous souhaitons une excellente collecte 2022 à la Thune du cœur.

Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.