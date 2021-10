Lettre du jour – Tout électrique, vraiment? Opinion Courrier des lecteurs

Bernex, 27 octobre

Il ne se passera bientôt plus un jour sans que les médias ne nous informent d’un problème électronique, voir électrique! Rolle, données volées, Morges, données volées, sites d’hôpitaux, EMS arnaqués et j’en passe… Panne géante chez Swisscom. Urgences en France hors service il n’y a pas si longtemps. Facebook hors d’atteinte (c’est pas grave)! Vol de 300 m de câbles en cuivre dans un tunnel en France. Conséquences: fermeture de l’ouvrage, du 24 octobre au 26 octobre! Sécurité incendie inactive, signalisations éteintes…

À cela s’ajoutent les déclarations du gouvernement suisse suite à la rupture de l’accord-cadre avec l’Union européenne. N’ayant plus accès au réseau électrique de nos voisins, il faut prévoir une réduction drastique de notre consommation ou avoir une solution de production!

Et là s’ouvre un autre débat avec le peuple. Produire de l’électricité? Oui. Des éoliennes chez moi? Non! Des panneaux solaires? Non, c’est pas beau! Centrales nucléaires? Trop dangereuses. Et les déchets?

Donc avant de vouloir supprimer les voitures à essence ou diesel, en faveur des électriques, avec leurs batteries composées de métaux lourds et autres composants polluants, mettre les services de l’État en ligne et autres, je vous demande, Mesdames et Messieurs les décideurs, de prendre en compte les conséquences sur le terrain et non pas confortablement installés à contempler l’écran de l’ordinateur. Il pourrait s’éteindre.

