Faillites retentissantes – «Tout ce qu’on veut, c’est récupérer notre argent» Le procès de deux promoteurs immobiliers s’est ouvert au Palladium. Un marathon judiciaire organisé dans un lieu insolite. Luca Di Stefano

Salle de spectacle, le Palladium est transformé en salle d’audience judiciaire pour les trois semaines à venir. PATRICK TONDEUX

C’est une salle de concert, avec sa scène, son vestiaire et son bar. Voici le Palladium transformé en annexe du Palais de justice pour les trois semaines à venir, avec ses portiques de sécurité, des juges sur une estrade, les prévenus et leurs avocats à l’avant de la salle et les victimes à l’arrière.

Dispositif exceptionnel pour une affaire exceptionnelle. Ils sont 188 à attendre ce moment depuis huit ans, voire davantage. «Cet argent, je l’ai versé en 2011, il y a donc exactement dix ans, soupire un père de famille dans la file qui attend patiemment de pouvoir entrer dans ce tribunal temporaire. Tout ce qu’on veut, c’est le récupérer et que ça se termine.»