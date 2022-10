Design et sécurité renouvelés – Tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau passeport suisse Le document d’identité a été entièrement retravaillé pour renforcer sa sécurité et son caractère unique avec les dernières technologies existantes. Présentation. Sonia Imseng

Il est dès à présent possible d’obtenir le tout nouveau passeport suisse avec un design et des éléments de sécurité totalement renouvelés. FedPol

Cela faisait vingt-deux ans que le passeport rouge à croix blanche n’avait pas été complètement renouvelé; il n’avait subi que de légères adaptations. C’est désormais chose faite et ce tout nouveau document d’identité peut être commandé depuis ce lundi 31 octobre. Le design et les éléments de sécurité ont été entièrement retravaillés et une nouvelle carte d’identité va également suivre au premier semestre 2023.