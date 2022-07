Euro de football féminin – Tout ce qu’il faut savoir sur la compétition Le championnat d’Europe des femmes commence ce mercredi en Angleterre. Voici des faits et des chiffres, pour rentrer bien préparé dans la compétition. Robin Carrel Manchester

La Néerlandaise Lieke Martens et l’Anglaise Lucy Bronze, deux des favorites de la compétition. AFP

Les dates importantes

Le tournoi commence le 6 juillet et se termine le 31. Le match d’ouverture, entre l’Angleterre et l’Autriche, a lieu mercredi à Manchester, à Old Trafford. La finale se tiendra le dernier dimanche, à Wembley. La Suisse jouera le 9 juillet contre le Portugal à Leigh (18 h en Suisse), le 13 contre la Suède (18 h) et le 17 contre les Pays-Bas (18 h), les deux fois à Sheffield.