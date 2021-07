Prévention – Tout ce qu’il faut savoir pour nager dans le Rhône ou le lac en toute sécurité Des spécialistes genevois de la baignade en eau libre livrent leurs conseils, en six points, pour se baigner en réduisant le danger au maximum. Georges Cabrera , Théo Allegrezza

Un cadre idyllique, mais qui peut très vite devenir dangereux. Depuis plusieurs années, la baignade en eau libre, que ce soit dans le lac ou dans le Rhône, a le vent en poupe à Genève. Mais elle s’accompagne parfois de noyades ou d’accidents tragiques. En août dernier, trois accidents se sont produits coup sur coup en un seul dimanche. Deux jeunes adultes sont morts noyés. Au total, six personnes ont perdu la vie dans le Rhône (4), l’Arve (1) et le lac (1) en 2020. Selon les chiffres de la police genevoise, on déplore entre quatre et neuf décès chaque année.