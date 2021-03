Stratégie nationale contre le Covid-19 – Tout ce que vous devez savoir sur les tests gratuits La Confédération vient d’annoncer un vaste plan pour tester un maximum de résidents suisses et les frontaliers. Un milliard sera débloqué. Arthur Grosjean

Alain Berset se montre très favorable aux autotests si leur qualité est avérée. (KEYSTONE/Anthony Anex) keystone-sda.ch

Le Conseil fédéral a fait un rapide test de calcul mental. L’équation était la suivante: si les mesures de fermeture imposées aux entreprises coûtent des dizaines de millions par jour, combien faut-il investir dans les tests Covid pour alléger la facture? La réponse du gouvernement est tombée ce vendredi: un milliard.

Ce milliard permettra de tester la population à large échelle si les Cantons donnent leur feu vert. La Suisse ne se réveille-t-elle pas un peu tard? Alain Berset ne le pense pas. «Il y a un an, il n’existait pas assez de tests sur le marché pour dépister toutes les personnes présentant des symptômes. Depuis, les tests sont là, les laboratoires ont augmenté leur capacité d’analyse et on dépiste les asymptomatiques. C’est donc le bon moment. D’autant que cela va nous permettre d’accompagner les assouplissements prévus.»