Distribution alimentaire à Genève – «Tout augmente, je n’y arrive plus» Chaque semaine, les distributions alimentaires des Colis du Cœur attirent des milliers de personnes frappées par la précarité. Reportage. Rachad Armanios Marc Renfer

Distribution de colis à la salle du Môle, le 16 novembre 2022. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Une fois que j’ai payé mon assurance maladie et mon loyer, je n’ai plus rien. Avec ma retraite, je n’arrive plus à vivre.» Interrogé à la sortie de la salle communale du Môle aux Pâquis, cet octogénaire a reçu l’un des 2000 cabas alimentaires que les Colis du Cœur ont commencé à distribuer à 1200 ménages.