LIVRES | 20% de rabais pour les abonnés – Tous Toussent! Fin 2019, la terre se réchauffait, la Suisse ronronnait, et Trump trumpisait. Et puis la pandémie a surgi. Elle n'a certes pas tout balayé, mais elle nous a bien tourneboulés. Certains en ont perdu le goût et l'odorat. Heureusement, le sens de l'humour est resté!

Tous Toussent! DR

Le présent recueil contient une sélection des meilleurs dessins d'Herrmann parus dans la Tribune de Genève entre 2019 et 2020 ainsi que quelques inédits. On y parle beaucoup de Covid, sans oublier le reste de l’actualité. Le lecteur devrait y trouver de quoi pouffer d’un rire stupide et méditatif, corrosif et empathique, douloureux et hygiénique. Fin 2020, la terre se réchauffe, la Suisse et le monde toussent, et Trump…

Le nouveau livre d’Herrmann!

2019-2020 en dessins, y compris quelques inédits

Par le dessinateur de la TDG

L’auteure

Gérald Herrmann est né en 1958. Il poursuit des études de Lettres avant de s'initier au dessin de presse. Il débute sa carrière de dessinateur en 1987 au Courrier de Genève avant de rejoindre les rédactions de La Liberté de Fribourg, L’Hebdo et la Sonntagszeitung. Herrmann dessine actuellement pour la Tribune de Genève. Il est également l'auteur de plusieurs livres dont Tout baigne! (Slatkine, 2019).

