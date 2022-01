Chronique - Tous nos voeux à Monsieur Maudet!

Tout le monde s’attendait, mardi en début d’après-midi, que Pierre Maudet, triomphant, déclare à Genève et à la Suisse entière son immense satisfaction d’être blanchi de toute accusation; qu’il clame, en usant de l’une de ses formules percutantes, que justice est enfin rendue, que toute cette affaire, qui porte son nom mais dont il n’est que la victime, ne constitue au final que le produit d’une cabale politico-médiatique montée contre lui, parce qu’ici on n’aime guère les têtes qui dépassent. Trop facile, trop attendu. Pierre Maudet, maître en communication politique, s’est tu. Ses avocats et ses aficionados ont parlé à sa place tandis qu’il pouvait savourer sa victoire en spectateur, après près de quatre ans d’une bataille d’une violence inédite où, s’enfonçant dans le mensonge, il a maintes fois été donné pour mort. Son silence est d’or. Quand le fait est fort, le commentaire devient superflu. En plus, l’ex-conseiller d’État dégage ainsi une élégance qu’on ne lui connaissait pas, signe, peut-être, qu’il entend réformer en profondeur son image, voire sa personne, avant de se relancer à l’assaut du pouvoir en 2023. Une option qu’il avait soigneusement laissée ouverte. Le jugement tombé cette semaine pourrait lui donner des ailes. Et toute la République de s’agiter déjà à cette perspective.

Mais la saga pourrait bien ne pas s’arrêter là, sur le plan judiciaire d’abord. Le Ministère public ne manque pas d’excellentes raisons pour engager un recours devant le Tribunal fédéral. Ce dernier se doit de trancher entre deux appréciations fondamentalement différentes du processus «d’acceptation d’un avantage». La jurisprudence en ce domaine est pauvre et bien des points méritent encore d’être éclaircis. On se demande par exemple comment les juges ont pu établir que le prince d’Abu Dhabi n’avait aucune intention d’influencer le magistrat en l’invitant, cela sans même avoir pu l’entendre. L’affaire mérite un troisième regard de la plus Haute Cour.

Abo Invité par la famille royale d’Abu Dhabi Pierre Maudet blanchi de l’accusation d’acceptation d’un avantage Toutefois, c’est bien sur le terrain politique que va se jouer le prochain épisode de cette série qui dépasse la fiction. À l’exception de Donald Trump, tout autre que Pierre Maudet renoncerait à s’engager dans une nouvelle bataille pour conquérir le pouvoir. S’il se lance, quelles sont ses chances? Minces, mais très loin d’être nulles. En réalisant un score de 33% au deuxième tour des élections 2021, l’ex-magistrat PLR devenu indépendant a démontré son potentiel alors que la tempête faisait rage autour de lui. Il peut améliorer ce résultat. D’abord parce que même s’il devait y avoir recours au TF, la décision ne sera pas tombée à l’heure de la campagne et il pourra réécrire son histoire à l’aune de son innocence. Ensuite, parce que nous, citoyens, avons une mémoire de poisson rouge. Quelles que soient ses promesses, il ne convaincra aucun de ses opposants de la classe politique, à commencer par ceux de son parti. Ils ne lui pardonneront pas ses manipulations, mensonges et autres manœuvres douteuses, indignes d’un élu. Comme dit maintes fois, ce n’est pas le voyage à Abu Dhabi qui a condamné Maudet parmi ses pairs mais bien sa stratégie de défense abjecte révélant une personnalité d’une fourberie malsaine. Mais de quoi se rappelleront les citoyens lambda cinq ans après le début de l’affaire aux mille rebondissements? Les hésitants pourraient se laisser charmer par ce séducteur des foules agitant ses promesses, dont celle de donner un grand coup de pied dans la fourmilière d’un establishment mal aimé par définition. Se souviendront-ils que celui qui se présente comme Monsieur Propre est un pur produit de ce même establishment doublé d’un manipulateur sans scrupules?

Pierre Ruetschi Afficher plus Directeur exécutif du Club suisse de la presse

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.