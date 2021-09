Encre bleue – Tous nés un 11 septembre Opinion Julie

STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Y a mieux, comme date d’anniversaire!» Ben oui. C’est pas forcément marrant d’être né un 11 septembre… Pour celles et ceux dont c’est aujourd’hui le grand jour, pas moyen de fêter leur anniversaire en toute décontraction.

Tôt ou tard, il y a toujours un petit futé qui fait le rapprochement avec les attentats que l’on sait, et c’en est fini des réjouissances. Ou ça les refroidit grave. Ce qui est moche pour les personnes fêtées, car elles n’y sont pour rien. Ni pour les attentats, ni pour la date de leur venue au monde.

Notez que certaines y sont habituées. Cela fait vingt ans qu’elles entendent toujours la même rengaine. Elles ont compris, merci. Qu’on leur fiche donc la paix avec cette histoire. Par curiosité, j’ai fait un tour sur la Toile pour voir quelles étaient les personnalités nées un 11 septembre qui pourraient souffrir de la situation.

J’en ai trouvé pas mal qui n’étaient pas du tout concernées par la chose: le poète Pierre de Ronsard («Mignonne, allons voir si la rose…»), l’écrivain David Herbert Lawrence («L’amant de lady Chatterley») ou, plus près de nous, Robert Hainard, artiste et naturaliste genevois très apprécié. Tous disparus depuis plus ou moins belle lurette.

Parmi les personnalités nées un 11 septembre et toujours de ce monde, donc susceptibles d’être chiffonnées par ce rappel incessant, citons pêle-mêle et sans commentaire aucun le footballeur Franz Beckenbauer, le président syrien Bachar el-Assad ou encore le cinéaste Brian De Palma…

Au bout du lac, il est un personnage attachant pour qui c’est aussi le grand jour. C’est Bonaventure, l’homme qui a fait aimer les ânes et la nature à des milliers de petits Genevois dans sa ferme foraine ou lors d’animations dans les rues de la ville. Joyeux anniversaire à lui! Et à presque tous les autres…

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.