Trafic ferroviaire – Tous les trains entre Genève et Lausanne sont supprimés Un accident de personne entre Gland et Rolle est en cause. Alice Randegger

Aucun train ne circule entre Genève et Lausanne, au moins jusqu’à 17 h. LAURENT GUIRAUD

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce mercredi entre Genève et Lausanne. Des retards et des suppressions de trains sont annoncées entre les deux villes romandes suite à un accident de personne entre Gland et Rolle. Les lignes concernées sont les suivantes: TGV, IC5, IC1, IR90, IR15 d'après le site des CFF.

