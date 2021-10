Emmanuel Macron dévoilé – «Tous les politiciens jouent de la séduction, aucun comme lui» Avec «Le traître et le néant», Gérard Davet et Fabrice Lhomme font un portrait psycho-politique d’Emmanuel Macron. Un réquisitoire sévère, et pourtant en nuances. Alain Rebetez

Les deux auteurs s’attachent aux zones d’ombre d’Emmanuel Macron, sa part obscure, à l’opposé de l’image qu’il renvoie. AFP

Cela fait dix ans qu’ils font tout ensemble, leurs enquêtes, leurs papiers dans «Le Monde», leurs livres, et même le marathon de New York, fini main dans la main en 4h42 et 26 secondes… Gérard Davet et Fabrice Lhomme, c’est Davet-Lhomme, un binôme fameux depuis leur ouvrage sur François Hollande, «Un président ne devrait pas dire cela».

Avec eux, pas de off, pas de relecture, pas de citations anonymes, mais un journalisme frontal dont ils font leur marque de fabrique. Pour le livre qu’ils publient sur Emmanuel Macron, «Le traître et le néant», ils ont rencontré 110 personnes, des proches, des adversaires, des soutiens, des déçus, des célèbres, des discrets…

Même s’ils s’en défendent, c’est un livre de procureurs. Seules les zones d’ombre les intéressent, pas les zones de lumière. Déjà tiré à 100’000 exemplaires, leur livre n’apporte pas de révélation fracassante mais il est plein de profondeur et se dévore comme un roman.