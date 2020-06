Jungle des vacances – Tous les pays européens ne sont pas ouverts aux touristes suisses Comme la Suisse, la majorité des pays membres de l’espace Schengen ont rouvert leurs frontières ce lundi. Mais certains ont décidé de garder portes closes tandis que d’autres imposent des conditions d’entrée plutôt dissuasives. Yannick Van Der Schueren

Les postes-frontières suisses ont rouvert ce lundi 15 juin. Keystone

Enfin. La libre circulation étant rétablie sur le Vieux-Continent, plus rien ne nous empêche de voyager. Vraiment? À y regarder de plus près, la situation n’est pas si simple. À la veille de la pause estivale, et en se limitant à l’Europe, elle tourne même au casse-tête. L’épidémie de Covid-19 a réduit le catalogue des destinations touristiques à peau de chagrin et la crainte d’une nouvelle flambée de contaminations incite de nombreux pays à multiplier les précautions. Au-delà d’une fermeture pure et simple des frontières, des quarantaines à l’arrivée ou des mesures, comme le port du masque, pourraient être exigées. Chaque État ayant sa propre politique en la matière, mieux vaut se renseigner avant de boucler sa valise. Inventaire des petits et gros tracas qui guettent les globe-trotters helvétiques.