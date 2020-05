Covid-19 – Tous les marchés n’adoptent pas les mêmes règles À Carouge, les étals sont espacés de huit mètres; à Plainpalais, les stands se touchent. Céline Garcin

Le 11 mai, la plupart des marchés ont pu rouvrir. keystone-sda.ch

Tous les marchands du canton ne sont pas soumis aux mêmes règles. Samedi à Carouge, les étals étaient espacés de huit mètres sur une surface totale trois à quatre fois plus importante que d’ordinaire. Rien de tel dimanche à Plainpalais, où le coronavirus semblait ne plus être qu’un lointain souvenir. À l’exception de quelques masques et barrières devant les stands, le marché dominical présentait le même visage qu’avant le confinement.