Cycliste engagé – Tous les jours, il fait Annecy-Onex et retour à vélo Depuis cinq ans, Grégory Marchand se rend au travail au moyen de son vélo de route ou de son «gravel», pour un trajet total de 80 km. Par conviction. Cathy Macherel

Grégory Marchand fait la route quotidienne entre Annecy et Onex , en vélo classique, par tous les temps. GREGORY MARCHAND

«On ne peut pas changer le monde tout seul, mais chacun peut agir à son échelle», dit Grégory Marchand. Ce père de famille a pris le parti, voici cinq ans, de vendre sa voiture et de n’utiliser plus que le vélo – classique, pas électrique – pour se rendre à son travail. Par conviction, «si l’on veut vraiment essayer de faire quelque chose pour éviter que cette planète ne coure à sa ruine». Son engagement a cela de remarquable que son trajet maison-travail représente, selon l’itinéraire le plus direct, quelque 40 km. Soit 80 km aller-retour!