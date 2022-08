Votations fédérales sur l’AVS – «Tous les hommes devraient dire non. Par solidarité, mais aussi par intérêt» À l’heure de la rentrée politique, le président de l’Union syndicale suisse est sur tous les fronts. Salaires, bilatérales, énergie, Pierre-Yves Maillard est surtout la figure de proue de l’opposition à la réforme de l’AVS. Nicole Lamon

Pour Pierre-Yves Maillard, c’est au peuple de donner la bonne orientation le 25 septembre prochain sur la réforme de l’AVS. YVAIN GENEVAY

La dernière réforme de l’assurance vieillesse et survivants (AVS) date de la fin du siècle passé, lorsqu’il avait été décidé que l’âge de la retraite des femmes passerait de 62 à 64 ans au début des années 2000. Depuis, toutes les révisions d’envergure ont échoué, que ce soit devant le parlement ou le peuple. Le conseiller national et leader syndicaliste Pierre-Yves Maillard espère bien que la grande réforme AVS21, soumise aux Suissesses et aux Suisses le 25 septembre prochain, soit à son tour retoquée. Interview.