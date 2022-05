Manifestation populaire – Tous les Genevois sont invités à fêter aux Bastions «leur Croix-Rouge» La date du 8 mai marque la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Un village a poussé face au mur des Réformateurs. Visite enthousiaste. Thierry Mertenat

Genève, le 8 mai 2022. Animations dans le parc des Bastions à l’occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Installation artistique de la HEAD sur la statue de Gustave Moynier. ©Pierre Albouy/Tribune de Genève

Les gens processionnent en remontant à pied la promenade des Bastions, ce dimanche matin à l’heure du premier café. Vont-ils admirer l’inclinaison spectaculaire du cèdre deux fois centenaire qui fait parler de lui depuis jeudi dans la partie supérieure du parc? Certains oui, mais la majorité s’arrête à la hauteur du mur des Réformateurs. Tous veulent voir ce miracle sur pied qu’une affiche monumentale, signée Exem, annonce un peu partout.

À lire aussi Opinion C’est la Journée de la Croix-Rouge, dimanche aux Bastions Le casting en pierre de taille a changé de tête. Ils étaient quatre dans le groupe central; ils sont désormais cinq, tous reconnus depuis toujours comme les fondateurs historiques du Mouvement de la Croix-Rouge. Les illustres prédicateurs ont cédé la place le temps d’un anniversaire. La date du 8 mai marque en effet le jour de la naissance de Henry Dunant. Il y a plus de septante ans, elle a en outre été décrétée Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (JMCR).

Le public se prend en photo sur fond de l’affiche réalisée par Exem. ©Pierre Albouy/Tribune de Genève

Le Covid a repoussé deux années de suite la commémoration. La troisième est la bonne. Grâce à la levée des restrictions sanitaires, un village Croix-Rouge et Croissant-Rouge, ouvert à toute la population, a investi les Bastions, là où, au seuil de l’hiver, se retrouvent les coureurs à pied de l’Escalade.

L’illustrateur inspiré de cette manifestation dominicale est présent pour signer son affiche. Il connaît les lieux. La dernière fois, c’était pour monter sur la plus haute marche du podium sportif. Un senior d’élite, Exem. Comme Jean-Louis Bottani, devenu, par plaisir et engagement citoyen, président du comité d’organisation de la JMCR.

On le croise et on le cite volontiers: «Le but de cette journée n’est pas de venir pleurer la guerre, mais de permettre aux Genevois de s’approprier la plus ancienne institution humanitaire existante, active aujourd’hui encore dans 192 pays. Aucune autre ONG ne peut se targuer d’être aussi populaire. Localement, on l’oublie parfois. La Croix-Rouge est un peu comme la vieille tante, on sait qu’elle existe mais on ne lui rend jamais visite.»

Jeu de piste

La voici déclinée jusqu’au soir en autant de stands ludiques et instructifs. Il y a partout des personnes bienveillantes et impliquées pour répondre aux questions. Drôlement entourée, la vieille tante. Ce déploiement chaleureux mérite largement le détour.

On part des Bastions et on rayonne. Un jeu de piste, en Vieille-Ville, nous emmène sur les traces des cinq fondateurs. On les reconnaît de loin. Ils sont drapés de blanc, avec des motifs réalisés par des étudiants de la HEAD-Genève. Un seul n’a pas le sien, Henry Dunant, justement. Le drapage qui recouvrait son buste au pied de la rue de la Tertasse a été volé durant la nuit de samedi à dimanche.

C’est stupide. Tout le reste est vraiment formidable. Après la partie officielle de dimanche après-midi, une guinguette populaire ouverte à toutes les générations. «On va danser jusqu’à la nuit», s’exclame Jean-Louis Bottani, avec son sourire élégant.

