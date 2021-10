Avantagés dans certains sports – Tous les gauchers ne sont pas si maladroits La proportion de gauchers est plus importante dans certaines disciplines, comme l’escrime et le tennis de table. Tentative d’explications entre effet de surprise et manque de données scientifiques. Emile Perrin

La pongiste vaudoise Rachel Moret, gauchère, n’est pas forcément à l’aise contre une joueuse avec la même caractéristique. GETTY IMAGES

Qu’on en commun Connor McGregor, Manny Pacquiao, Jimmy Connors, John McEnroe, Valentino Rossi, Laura Flessel, Lionel Messi, Diego Maradona ou encore Wayne Gretzky?

Ils ont marqué l’histoire du sport, certes. Mais ils sont également tous gauchers. Et la liste pourrait s’allonger à l’envi. Alors, même s’ils ne représentent que 10 à 13% de la population mondiale, leur proportion au sommet de certaines disciplines atteint des niveaux autrement plus élevés.

En tête de liste, l’escrime et le tennis de table. À l’épée et au fleuret, deux armes d’estoc (ndlr: on ne peut toucher qu’avec la pointe), on trouve entre 26 et 36% de gauchers ou gauchères dans le top 100 mondial. La tendance est à peine moins élevée en tennis de table, avec 26% de pongistes habiles de la main gauche parmi les 100 meilleurs mondiaux.