Covid-19 – Tous les foyers genevois ont rouvert Les lieux prenant en charge des personnes souffrant de troubles cognitifs peuvent à nouveau accueillir leurs hôtes. Les proches sont soulagés. Laurence Bézaguet

Le Relais Dumas, foyer de jour spécialisé dans l'accueil de personnes atteintes d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence. GEORGES CABRERA

Depuis le 6 avril, vu l’amélioration du contexte épidémiologique, les foyers spécialisés dans la prise en charge de personnes souffrant de troubles cognitifs peuvent à nouveau accueillir leurs hôtes (Pavillon de la Rive, Relais Dumas et de Vessy). «Nous sommes très heureux de vous annoncer que le Service du médecin cantonal nous a autorisés à rouvrir nos foyers», annonce un tout frais courrier aux bénéficiaires de ces précieux lieux de répit.

Une excellente nouvelle, tant la crise liée au Covid-19 a été rude pour les malades de l’alzheimer ou d’une autre forme de démence, ainsi que pour leur entourage. À entendre des professionnels du secteur, certaines familles se sont senties abandonnées, la promiscuité et les changements d’habitudes ont créé des tensions.

La Direction générale de la santé avait déjà autorisé la réouverture des foyers généralistes à la mi-décembre… mais à 50% de leur capacité afin de garantir le respect des mesures sanitaires. Cela concernait les foyers Aux 5 Colosses, La Seymaz, Le Caroubier, Livada, Soubeyran, Oasis, Maison de Saconnay et Pavillon Butini.

Cette réouverture généralisée continue à s’organiser avec précaution pour éviter que les aînés ne soient touchés par le virus, même si les responsables des foyers les encouragent à se faire vacciner. Les plans de protection restent donc très stricts et le redémarrage progressif: le Relais Dumas ne peut ainsi, pour l’heure, recevoir que sept à huit participants par jour et celui de Vessy, six. Dans un souci d’équité, chaque hôte ne sera accueilli qu’une journée par semaine au maximum, dans un premier temps.

Sécurisant et stimulant

Objectif de cette prestation proposée par l’Association Alzheimer Genève: soulager les proches aidants en prenant soin de leur parent malade. L’interruption de ce soutien aussi sécurisant que stimulant durant toute la crise sanitaire a ainsi, sans surprise, provoqué beaucoup de stress dans ces familles, même si les foyers ont offert des accompagnements à domicile de quelques heures pendant cette période. Un septuagénaire a beaucoup apprécié ses rencontres et balades du mardi après-midi avec Célia, animatrice au Relais Dumas particulièrement à l’aise dans les échanges non verbaux.

Des proches ont cependant évoqué un repli chez certains malades, voire une tristesse ou une passivité due aux repères perdus. Chez ceux vivant seuls, un plus grand décalage dans le temps a été observé, avec des sorties sans protection, à des heures aléatoires. On nous a aussi rapporté une incompréhension face aux précautions nouvelles, une plus grande confusion et de la désorientation.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.