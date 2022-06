Comment les prévisions des revenus fiscaux des communes sont-elles calculées?

Nous avons des économètres qui font les prévisions pour tout le canton et procèdent ensuite à la répartition entre le Canton et chaque Commune. Ces montants se basent notamment sur les prévisions du PIB fournies par la Confédération et les évaluations du Groupe de perspectives économiques. En ce qui concerne les personnes morales, nous envoyons également deux fois par an (en septembre et en janvier) un questionnaire à un panel d’entreprises qui regroupe les plus gros contribuables du canton. En 2022, nous allons envoyer ce questionnaire à trois reprises en raison des incertitudes liées au conflit en Ukraine. Je tiens à relever que ces prévisions ont été reconnues d’extrêmement bonne qualité par la Cour des comptes et la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil.