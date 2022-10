Tendance gastronomique – Tous fondus de pâtisserie! Les livres consacrés aux dents douces sont légion cet automne. Et les pâtissiers de la haute gastronomie suisse se fédèrent. Cécile Collet

Les tartelettes végétales, une version salée d’un dessert habituellement fruité. Matthieu Cellard

«L’émancipation de la pâtisserie vis-à-vis de la cuisine n’a jamais été aussi flagrante», assène Benoît Carcenat dans une des préfaces du nouveau livre «La pâtisserie à l’EHL» (Éd. Glénat 2022) de Julien Boutonnet (MOF Pâtisserie) et Julien Gradoz (champion du monde Catering), maîtres d’enseignement à l’École hôtelière de Lausanne. Le chef de la Table du Valrose va plus loin: aujourd’hui, la pâtisserie est «tendance, contemporaine, photogénique et sexy», voire «se positionne en nouvelle star de la gastronomie».