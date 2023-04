Hockey sur glace – Finalissima – Tous ensemble, on va chercher le championnat! Ge/Servette peut écrire l’histoire, ce jeudi aux Vernets, en devenant champion de Suisse. Voici, dans le respect total de l’adversaire biennois, pourquoi il va y parvenir. Simon Meier

La patinoire des Vernets était presque pleine, mardi, pour suivre l’acte VI de la finale à distance. Jeudi, c’est là qu’aura lieu le dénouement en direct. KEYSTONE

Chère lectrice, cher lecteur, chers supporters du Ge/Servette HC, ô vous tous qui savez à quel point l’heure est grave, historique. Pas facile d’écrire la légende, hein? Pas bien dormi, pas assez non plus? Des sensations de chaud dans la poitrine et puis de froid le long de l’échine? Normal, c’est les play-off.