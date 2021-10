Lettre du jour – Tous en salle! Opinion Courrier des lecteurs

PIERRE ABENSUR

Genève, 14 octobre

S’il y a bien un sentiment qui aura marqué l’Orchestre de la Suisse romande ces dernières semaines, c’est l’immense joie qu’ont éprouvée les artistes à l’idée vous de retrouver – le public – et de vous accueillir pour nos premiers concerts dans des conditions (presque) normales.

Je suis heureuse de constater que, loin de vous être détournés de notre orchestre, malgré cette longue, trop longue absence, vous êtes toujours plus nombreux au Victoria Hall, et bien souvent en tant qu’abonnés. Votre fidélité me touche, tout comme elle touche tous les employés de l’OSR.

Ces quelques lignes ne peuvent bien évidemment que partiellement exprimer les émotions que nous partageons grâce à la musique; parfois, nous sommes transportés par la mélodie envoûtante d’un solo instrumental, ou alors nous pouvons témoigner de la complicité unique qui existe entre un chef, son orchestre ou un soliste. Ces instants marquent nos esprits et renforcent notre sens de la communauté. Venez les entendre et vous comprendrez aisément ce dont je parle!

Plusieurs d’entre vous ont redécouvert l’OSR et nous ont écoutés autrement ces derniers mois: avec des concerts donnés depuis une roulotte de cirque, des diffusions en streaming, des concerts en plein air dans le cadre idyllique de Genève-Plage, ou encore en rejoignant l’Orchestre en tant que musiciens amateurs pour le projet «L’OSR c’est vous!».

Avec l’arrivée de l’automne et les jours qui raccourcissent, il est temps de nous retrouver au Victoria Hall pour des concerts symphoniques, des ciné-concerts ou des concerts en famille.

Toute notre gratitude va aux nombreux soutiens privés et publics qui nous ont permis de continuer notre activité pendant ces deux dernières saisons; qu’ils en soient vivement remerciés. Que vous soyez abonné, ami de l’OSR ou auditeur occasionnel… votre orchestre est là pour vous, votre siège vous attend!

La saison de l’OSR a commencé en beauté et le meilleur reste à venir!

Charlotte de Senarclens, présidente de la Fondation de l’Orchestre de la Suisse romande

