Une maladie générée par le sport – Tous dopés? Non, tous asthmatiques! Spécialiste des maladies respiratoires chez le sportif, Valérie Bougault explique pourquoi tant de sportifs, près de la moitié des cyclistes professionnels, sont victimes d’un asthme à l’effort. Jean Ammann

L’inhalation de salbutamol est une pratique très répandue chez certains sportifs, comme ici le joueur de football australien Patrick Dangerfield. MICHAEL DODGE / GETTY IMAGES

Qui sont ces sportifs qui sifflent sur vos têtes? Ce sont tous les asthmatiques, ces cyclistes, ces skieurs de fond, ces nageurs, ces marathoniens qui cherchent leur souffle. Dans certains sports d’élite, la proportion d’asthmatiques est de trois à quatre fois supérieure à celle que l’on rencontre dans la population générale: selon une récente étude, parue en février 2022 dans le «British Journal of Sports Medicine», plus de 29% des skieurs de fond souffrent de troubles respiratoires et si l’on se base sur une précédente analyse clinique, 84% des skieurs de fond présentent au moins un symptôme, à savoir soit une toux, soit une oppression thoracique, un essoufflement ou une respiration sifflante.