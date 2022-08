La Bâtie – Festival de Genève – Tourments et fulgurances à la Salle du Lignon L’artiste néerlandaise Cherish Menzo présentait «Darkmatter» avec le performeur Camilo Mejía Cortés, un duo éprouvant, dont les décibels et les éclairs se plantent dans le cortex. Katia Berger

Les performeurs Camilo Mejía Cortés et Cherish Menzo, astres en fusion dans «Darkmatter». YAQINE HAMZAOUI & YEMA GIESKES

Ceux qu’avait galvanisés son «Jezebel» l’an passé se sont massés dimanche devant les portes de la Salle du Lignon, impatients d’en recevoir une nouvelle décharge. Impossible de le nier, Cherish Menzo électrise – grillz aux dents, dreads aux épaules et latex au corps. Pour «Darkmatter», une deuxième création qu’elle livre cette fois avec Camilo Mejía Cortés, la danseuse néerlandaise de 34 ans, passée chorégraphe en 2019, fusionne performance, hip-hop et engagement afrofuturiste. Avec les autres curieux que draine par nature La Bâtie, allons voir.

Avant d’entrer dans la salle, il faut se munir de boules Quiès, prévient le staff d’accueil en tendant son plateau de bouchons. Bien. Quel sens peut bien avoir une sonorisation irrecevable sans protection? On pense aux images filmées puis floutées que déversent les écrans. L’enjeu échappe, mais OK. Il est vrai que la bande-son du spectacle réserve à l’ouïe des sensations extrêmes: agression du tympan sur plus d’une heure et demie de saturation non-stop, traversée çà et là de remarquables scansions de textes rappés («Who’s the puppeteer?») et de quasi mystiques envolées chorales dues au «Distorted Rap Choir» que Menzo établit dans chaque ville où elle s’arrête. À Genève, le workshop s’est mené avec de jeunes réfugiés membres de l’Association de médiatrices interculturelles (AMIC). Autant dire qu’au Lignon, on s’est débattu avec ses tampons auriculaires.

«Dripping» façon Cherish Menzo quand elle asperge le plateau de peinture plus noire que noire. MÉLANIE MUSISI

Visuellement, c’est un dégradé de noirs intenses. Une peinture couleur de jais colonisera par giclures successives le plateau originellement immaculé. Les bandes de tissu clair suspendues en fond de scène se mueront à la force du poignet en drapeaux charbonneux. Les interprètes - tour à tour vêtus de trainings à capuche sombres, de jeans itou, de shorts et cuissardes noir corbeau puis de leur costume d’Adam barbouillé - complètent de nuances une palette empruntée à Pierre Soulages. Menzo et Cortés le savent, ils sont beaux.

Camilo Mejía Cortés et Cherish Menzo forment un magnétique duo de hip-hop. MÉLANIE MUSISI

Ils le savent si bien qu’ils abusent peut-être de la disponibilité du public, malmené d’être ainsi plongé dans son cachot obscur. Pour y voir un tant soit peu, le spectateur n’a pour seule lanterne que le titre du duo. Outre rebondir sur l’expression «Black Lives Matter» («les vies noires comptent») rentrée dans l’usage courant, «Darkmatter» («matière sombre») évoque la masse noire d’où les astrophysiciens font naître nos galaxies. Au début étaient les ténèbres, aux ténèbres réinventées aboutira le futur, semblent clamer Menzo et Cortés. Entre-temps, oppressons ce qu’il faut les représentants de la culture blanche.

