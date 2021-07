Éditorial - Tour de France: le cyclisme en liberté conditionnelle

L’immaculé Andy Schleck, déclaré vainqueur d’un Tour de France dans une de ces époques où les classements étaient intérimaires, a dit: «Ceux qui doutent, il faut qu’ils arrêtent de regarder le sport.» Le problème, c’est qu’il n’y aura plus beaucoup de monde pour regarder le cyclisme.

Dans ce Tour de France, le doute est partout. Il y a d’abord les performances de Tadej Pogacar, qui vient de battre un sixième record dans les cols. Dans le col de Peyresourde, il a grimpé plus vite qu’Alexandre Vinokourov et Iban Mayo, dont le palmarès ressemble à un casier judiciaire. Les puissances de Pogacar renvoient aux années Armstrong: ses valeurs sont supérieures à celles de Wiggins, Froome et Thomas, les trois mousquetaires de l’équipe Sky, acquittés par l’histoire au bénéfice du doute.

Ensuite, comment expliquer l’avènement d’un Danois imprévu, Jonas Vingegaard, que personne, absolument personne n’avait glissé parmi les prétendants au maillot jaune: ce coureur de 24 ans, qui avant le mois de février de cette année n’avait gagné qu’une étape du Tour de Pologne, est soudain capable de lâcher toute la clique des grimpeurs dans le Ventoux? Si Pogacar est suspect, Vingegaard est sulfureux.

Que dire de ces directeurs sportifs, de ces managers, les Lefevere, Lavenu, Gianetti, qui sont toujours en place. Ils ont traversé, sains et saufs, les affaires Festina, Saunier Duval, Rabobank, Puerto… Que dire d’un rapport qui révèle que le docteur Michele Ferrari, banni du cyclisme, est derrière les performances de Fuglsang et Lutsenko, comme il fut derrière Armstrong?

Enfin, la confiance serait plus facile à restaurer, si la police, comme autrefois à San Remo, n’avait pas, mercredi soir, perquisitionné le bus et l’hôtel de l’équipe Bahrain Victorious. Le cyclisme est un sport en liberté conditionnelle.

Jean Ammann Afficher plus Journaliste à la rubrique Sport.

