Hockey sur glace – Toujours sur la touche, Vatanen est parti se ressourcer à Tampere Blessé depuis début octobre, le défenseur finlandais est rentré chez lui pendant les fêtes de fin d’année. Il espère revenir au jeu dans le courant du mois de janvier. Cyrill Pasche

Sami Vatanen prend son mal en patience. Le Finlandais est sur la touche depuis le début du mois d’octobre. Il espère pouvoir recommencer à patiner en janvier. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Sami Vatanen n’a plus joué au hockey depuis le 7 octobre. Une blessure – au bas du corps selon la formule consacrée – a mis sa saison entre parenthèses pour une durée de trois mois. «Je vais un peu mieux chaque jour, mais je ne peux pas encore patiner», souffle le Finlandais, au bout du fil, depuis Tampere où il est parti se ressourcer en famille entre Noël et Nouvel-An. «Cela faisait longtemps que je n’avais pas pu passer du temps avec mes proches à cette période de l’année. Je ne fais pas grand-chose, à vrai dire: rester à la maison, tranquillement, et partager des bons moments en famille, cela me va très bien», ajoute l’arrière des Aigles – il a grandi à Jyväskylä avant de s’installer, plus tard, à Tampere – dont les paroles sont entrecoupées par de doux gazouillis. «Ah, c’est ma fille de trois ans, s’excuse Vatanen. Elle, qu’est-ce qu’elle était heureuse de voir son papa plus souvent à la maison!» Les blessures n’ont pas que des mauvais côtés, finalement.