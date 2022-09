Football – Toujours sur la sellette, Lucien Favre a dirigé l’entraînement de l’OGC Nice Après deux jours de repos, l’effectif niçois a retrouvé le chemin de l’entraînement, ce mercredi après-midi. L’entraîneur vaudois était présent, alors que son licenciement est évoqué avec insistance.

Lucien Favre vit peut-être ses derniers jours à la tête de l’OGC Nice. AFP

Lucien Favre, sur la sellette à Nice pour insuffisance de résultats selon plusieurs médias français, a dirigé normalement l'entraînement ce mercredi après-midi, après deux jours de repos. Le technicien vaudois a dirigé en fin d'après-midi la séance qui était organisée à huis clos en compagnie de deux de ses adjoints, son compatriote Christophe Moulin et le Français Frédéric Gioria, ancien capitaine de Nice et vainqueur de la Coupe de France en 1997. Son troisième adjoint était pour sa part absent. Il a été écarté par le club au lendemain de la rencontre Ajaccio-Nice (victoire 1-0), le 11 septembre, et fait l'objet d'une «procédure interne» pour des faits non sportifs.

Après huit journées de Ligue 1, l'OGC Nice (8 points) pointe à une décevante 13e place, à onze longueurs du podium et à deux points au-dessus de la zone de relégation. La défaite dimanche dernier à domicile face à Angers (0-1) a alimenté les spéculations sur l'avenir de Favre, rappelé cet été pour succéder à Christophe Galtier après un premier passage à la tête du club azuréen (2016-2018).

Il s’est ressourcé en Suisse

Le technicien suisse, à la suite de cette quatrième défaite en championnat (pour deux victoires seulement), avait décidé de laisser au repos, lundi et mardi, son groupe qui, depuis début août, a enchaîné douze rencontres en compétition (huit en L1 et quatre en Ligue Europa Conférence). Il en a lui-même profité pour aller se ressourcer en Suisse, d'où il n'est revenu que mercredi dans la matinée.

Plusieurs médias ont rapporté mardi qu'il n'était plus assuré de diriger l'équipe lors du prochain match de Ligue 1, un déplacement à Paris face au PSG pour le compte de la 9e journée, le 1er octobre. Cependant, ni le président Jean-Pierre Rivère, qui n'était pas au club mardi, ni Dave Brailsford, directeur des sports d'Ineos, propriétaire du club, indisponible pour des raisons médicales, n'ont confirmé son prochain départ.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.