Addiction chez les seniors – Toujours plus de seniors sont dépendants à l’alcool Tabou et de plus en plus problématique, la consommation d’alcool chez les aînés plonge la personne concernée et son entourage dans un grand désarroi. La pandémie n’a rien arrangé. Enquête et témoignages. Fabienne Rosset

Parmi les 7,5% de seniors qui ont une consommation problématique, un tiers a basculé à partir de l’âge de la retraite. Getty Images

Encore plus contraints à l’isolement qu’auparavant durant ces mois de pandémie, les seniors ont particulièrement trinqué. Au propre comme au figuré. Les derniers chiffres suisses datent d’avant le Covid, mais déjà ils sont alarmants: la consommation journalière d’alcool augmente avec l’âge et, à partir de 65 ans, 25% des seniors boivent tous les jours. Parmi les 7,5% qui ont une consommation problématique, un tiers a basculé à partir de l’âge de la retraite.

Pour empoigner le problème et identifier les besoins, le Canton de Fribourg a réalisé pour la première fois en Suisse un état des lieux quantitatif et qualitatif des addictions des personnes âgées bénéficiant d’une aide des soins à domicile, résidant dans un EMS ou prises en charge par le réseau fribourgeois de santé mentale. Parmi les résultats tout juste présentés, sur les 6000 aînés concernés, 11,6% des plus de 65 ans souffrent d’une addiction sévère, le plus souvent à l’alcool.