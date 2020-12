Formation des entraîneurs suisses – Toujours plus de diplômés mais peu d’appelés À Berne, dix techniciens viennent de décrocher leur licence UEFA Pro, indispensable pour entraîner au plus haut niveau. Mais les places sont rares. Témoignages. Joëlle Ceresa-Corthésy

La Suisse compte dix nouveaux entraîneurs au bénéfice d’une licence UEFA Pro. De gauche à droite, en haut: Bruno Berner, Sébastien Bichard, Andrea Binotto, Ilija Borenovic, Ergün Dogru Vogt. En bas: Alexander Frei, Stephan Keller, André Niederhäuser, Arjan Peço et Massimo Rizzo. ASF

Après un long parcours commencé au bas de l’échelle, semé d’examens et parfois d’embûches, dix entraîneurs viennent d’obtenir la fameuse licence UEFA Pro, censée leur ouvrir toutes les portes. On parle ici du cursus obligatoire à quiconque entend faire du football son métier, et donc espérer en vivre, même dangereusement si l’on pense à la durée de vie, souvent limitée, d’un coach dans une équipe.

Au sein de la volée 2019-2020, certains exercent déjà en Swiss Football League. Ils sont connus, d’autres beaucoup moins. Avant de recevoir leur diplôme, tous ont dû parfaire leur faculté d’adaptation en raison du coronavirus. La semaine de stage à l’étranger, prévue à Rennes pour les candidats romands, a ainsi dû être annulée.