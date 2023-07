Wimbledon 2023 – Toujours plus complet, Novak Djokovic surpasse ses clones du passé À 36 ans, le Serbe semble intrinsèquement plus fort que sa version élastique de 2011 et «djokosmique» de 2015. Le détail de son évolution en quatre points. Mathieu Aeschmann - Londres

À force de se réinventer, Novak Djokovic brouille les repères. AFP

Le paradoxe résume une impasse. Vendredi après-midi, le Centre Court de Wimbledon va réunir les quatre meilleurs joueurs de tennis en activité. Et pourtant, l’un d’entre eux semble pratiquer un autre sport. Raconter Novak Djokovic, en 2023, est un casse-tête tant le présent échoue à mettre son excellence en valeur et sa domination en perspective. Pour avoir une chance de saisir l’ampleur du défi qui attend Jannik Sinner (14 h 30), Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, mieux vaut remonter le temps. Et comparer le «Nole» actuel (3 GC de suite) avec «l’homme élastique» (2011, 4 GC en treize mois) ou la terreur «djokosmique» de 2015-16 (5 GC en dix-huit mois).