Encre bleue – Toujours devant! Julie

SALVATORE DI NOLFI

Bonjour, comme vous le disait Bob samedi dernier! Je suis de retour à Piogre, après quelques jours passés outre-Sarine, et avec une semaine de décalage sur la rentrée des classes.

Autant dire que le contraste est saisissant…

Les usagers de la route genevoise qui avaient pris des vacances scolaires ont eu manifestement tout le temps de reprendre leurs bonnes vieilles habitudes. Et c’est reparti pour un tour de manège!

Étonnamment, ce n’est pas du côté des autos tamponneuses que ça craint le plus. Faut dire qu’avec les contraintes qui les brident de partout, les quatre-roues ne peuvent plus faire n’importe quoi dans la circulation. Ce qui n’est pas le cas des deux-roues.

Oui je sais, c’est assez facile de taper sur les plus petits sans défense. Sur ceux qui n’ont que deux et non pas quatre roues.

Or, parmi ces véhicules à l’équilibre instable, ce ne sont pas les plus légers qui abusent de la situation, même si les plus décriés par la population genevoise sont les trottinettes et les vélos. Enfin, ceux qui les utilisent.

Mais que dire des conducteurs de moto et de scooter? Certains d’entre eux ont cette manie, que dis-je, cette obsession d’être toujours devant. En premier. En tête de file. Prêts à démarrer sur les chapeaux de roues. Comme si leur vie en dépendait.

Pour parvenir à cette place de choix, tous les coups sont permis. Remonter à toute allure les files de voitures? Une évidence. Se faufiler entre les véhicules de toutes sortes? Un jeu d’enfant. Effectuer des queues de poisson par la gauche ou la droite en frôlant d’autres motocyclistes jugés trop lents? Une rigolade, tant qu’on peut mettre les gaz.

Sauf que dans ce manège, on peut vite passer du tire-pipes au casse-pipe. Gare à ceux qui veulent toujours être devant. Derrière, ça va aussi…

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.