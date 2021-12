Encre bleue – Toujours dans la course Julie

STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Qu’il pleuve ou qu’il neige, les adeptes de la course à pied vont battre le pavé glissant de la vieille ville samedi et dimanche, lors de la Course de l’Escalade.

Bravo à ces sportifs de ne pas se dégonfler devant des conditions météo qui s’annoncent exécrables et d’assurer le spectacle devant un public masqué, trempé, frigorifié, la goutte au nez. Ça commence à faire beaucoup d’arguments pour préférer rester au chaud et au sec...

Et si je leur dis bravo ici, c’est que je n’aurai pas l’occasion de le faire comme d’habitude aux Bastions, lorsque les coureurs et leurs admirateurs viennent se réchauffer sur notre stand avec un bon bol de soupe aux légumes. Ils en auraient pourtant besoin, vu le sale temps prévu. Mais non.

Les mesures sanitaires ont empêché que se tienne cette distribution fumante et odorante, sans lardons, bien sûr, notre cochon préféré n’appréciant guère ce genre de plaisanterie.

Je reste donc cette fin de semaine bien à l’abri avec mon Jules qui est plus que jamais dans la course pour récolter un maximum d’oseille bien que privé, lui aussi, de Bastions.

Un petit pointage, peut-être, après deux semaines de collecte? La Thune frôlait vendredi les 30 000 francs! Un bon départ, mais il faudra encore monter en puissance dans les jours à venir.

Les dons arrivent de partout et par tous les moyens possibles. Glissés dans une enveloppe postale, par virement bancaire, déposés anonymement dans la panse du nourrain. Avec ou sans emballage.

Accompagnant les dons, il y a parfois de jolis témoignages, comme celui de Nelly, qui a eu 80 ans, «mais plutôt que des cadeaux je préfère remplir la panse de Jules pour les plus démunis». Je dis oui, grand merci!

Et que ça continue: hop hop hop, c’est aujourd’hui la course de l’Escalade!

