Tennis – Touchée à la jambe gauche Teichmann abandonne à Rome La Biennoise n’a pas tenu la distance vendredi à l’occasion des quarts de finale du Masters 1000 romain. Elle a abandonné face à la Russe Daria Kasatkina, alors qu’elle était menée 4-6 2-3. Claude-Alain Zufferey

Jil Teichmann, bandée à la cuisse gauche, a abandonné au milieu de la deuxième manche. AFP

Les quarts de finale du Masters 1000 de Rome se sont déroulés vendredi. Chez les dames, celui qui a mis aux prises Jil Teichmann (WTA 29) et Daria Kasatkina (WTA 23) était plutôt réservé aux initiés. La Suissesse de 24 ans et la Russe de 25 ans ne sont pas les joueuses les plus connues du circuit WTA.

Mais leur présence à ce stade de la compétition n’est absolument pas due au hasard. En 16es de finale, Jil Teichmann a éliminé la Tchèque Karolína Pliskova (WTA 6). Et en 8es de finale, Daria Kasatkina a battu l’Espagnole Paula Badosa (WTA 3), tête de série No 2 du tournoi. Les deux demoiselles sont donc dans la forme de leur vie. À une blessure près pour la Biennoise…

Des services perdus de part et d’autre

Sur la terre battue du Foro Italico, le premier set a duré 54 minutes. Remporté 6-4 par Kasatkina, il s’est résumé à une longue bataille de services perdus. C’est même assez incompréhensible à ce niveau de jeu: la Biennoise s’est fait breaker à quatre reprises sur cinq jeux de service. La Russe n’a pas affiché des statistiques plus flamboyantes puisqu’elle a perdu sa mise en jeu à trois reprises.

L’adducteur gauche n’a pas tenu

Dans la deuxième manche, alors que les deux protagonistes avaient retrouvé le contrôle de leur service, Jil Teichmann a été contrainte de jeter l’éponge. Elle a abandonné alors qu’elle était menée 3-2, visiblement touchée à l’adducteur gauche. Elle avait déjà quitté le court après le troisième jeu lors d’un temps mort médical. Cette blessure explique peut-être le déroulement du premier set.

Ons Jabeur revient de nulle part

C’est donc Daria Kasatkina qui s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi romain. À ce stade de la compétition, elle affrontera Ons Jabeur (WTA 7), qui vient de remporter le Masters 1000 de Madrid. La Tunisienne a redressé vendredi une situation très mal embarquée pour finalement battre Maria Sakkari (WTA 4) 1-6,7-5 6-1. Jabeur était menée 1-6 2-5, service à suivre pour la Grecque.



