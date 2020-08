Lorraine Fasler, rubrique Genève.

Ne dit-on pas que les cordonniers sont les plus mal chaussés? Les avocats connaissent par cœur les articles de loi protégeant la personnalité des travailleurs. Pourtant, lorsque le Jeune

Barreau genevois a la louable initiative de lancer un sondage auprès de ses membres concernant le sexisme et le harcèlement sexuel, 30% des 266 personnes qui y ont répondu indiquent en avoir été victimes sur leur lieu de travail ou durant une activité professionnelle. Et 33% s’en sont dit témoins. Mais l’omerta domine.

En cause, un milieu très hiérarchisé, dans lequel se mêle justice mais aussi profit et copinage. L’avocature se féminise mais elle reste dominée par les hommes. Pour les stages obligatoires, les places sont si rares qu’elles se négocient des années à l’avance. Alors quand on en obtient une, on se tait! Et attaquer l’associé-e, c’est David contre Goliath.

En réaction à ces résultats, le comité du Jeune Barreau proposera dès septembre l’aide d’un-e psychologue et la création d’un comité d’avocats, afin de soutenir les victimes, en plus d’actions de sensibilisation. C’est très bien, mais ce n’est qu’un début. Le réel changement de mentalité s’opérera, certes avec le temps, mais aussi avec des réactions fortes. Accompagner les victimes, oui, mais sans oublier de sanctionner les coupables.

Un label décerné aux cabinets qui font preuve d’équité dans les relations hommes/femmes est à l’étude. Nous récompensons ce qui devrait être la norme. Parions qu’un label dénonçant les études réputées sexistes serait encore plus efficace!