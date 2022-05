Tour d’Italie – Touché à un œil par un bouchon de prosecco, Girmay abandonne Vainqueur de la 10e étape du Giro mardi, Biniam Girmay a dû jeter l’éponge ce mercredi. L’Erythréen s’est blessé en célébrant son succès.

Biniam Girmay, premier coureur noir d’Afrique vainqueur d’une étape de grand tour, s’est fait mal en fêtant son succès. keystone-sda.ch

L’Erythréen Biniam Girmay a abandonné le Giro, mercredi matin, au lendemain de sa victoire historique dans la 10e étape et la blessure à l’œil gauche occasionnée par un bouchon de Prosecco sur le podium, a-t-on appris auprès de son équipe Intermarché. Girmay est devenu mardi, le premier coureur noir d’Afrique vainqueur d’une étape de grand tour.

Mais mercredi, le jeune Erythréen, 22 ans, a malencontreusement reçu dans l’œil le bouchon de la bouteille géante qu’il devait ouvrir sur le podium protocolaire de Jesi (centre-est).

Une fête en son honneur

Soigné à l’hôpital de Jesi, d’excellente façon selon le médecin de sa formation Intermarché, il a rejoint mardi soir en début de soirée l’hôtel de son équipe Intermarché, à Riccione, où une petite fête était organisée en son honneur. L’équipe belge avait choisi d’attendre le matin, pour prendre une décision sur la suite du Giro, pour sa pépite africaine.

Dans l’entourage de l’équipe, on indique que le choix d’abandonner la course a été pris par prudence. D’autres examens ophtalmologiques sont prévus à court terme pour Girmay, qui a quitté l’hôtel mercredi matin avec son manager, après avoir salué ses coéquipiers et le staff.

Montée en puissance

En quelques mois, il est devenu l’un des grands noms du peloton international. Premier coureur africain à inscrire son nom au palmarès d’une classique (Gand-Wevelgem fin mars), en battant notamment le Français Christophe Laporte, il s’est imposé parmi les meilleurs sprinteurs/puncheurs.

Deuxième de l’étape d’ouverture du Giro en Hongrie, derrière Mathieu van der Poel, il a dominé le Néerlandais dans un long sprint à l’arrivée de la 10e étape à Jesi. Au classement par points, il s’était rapproché ainsi à trois points du porteur du maillot cyclamen du meilleur sprinteur, le Français Arnaud Démare. Sur la ligne, van der Poel avait levé le pouce en signe de respect avant de féliciter son vainqueur.

Très sportivement, van der Poel a salué la victoire de son adversaire. keystone-sda.ch

Médaillé d’argent chez les espoirs

Le Néerlandais avait lui aussi failli être victime d’un bouchon récalcitrant lors de la cérémonie protocolaire qui a suivi son succès d’étape. Mais il avait reçu le bouchon au niveau d’une épaule, sans que la blessure revête le même caractère de gravité que pour l’Erythréen.

Girmay, qui a rejoint l’équipe Intermarché au printemps 2021, après être passé professionnel l’année précédente dans l’équipe française Delko, s’était signalé dès la saison dernière en décrochant la médaille d’argent de la course espoirs des Mondiaux à Louvain (Belgique).

La 11e étape, longue de 203 kilomètres et dessinée pour les sprinteurs, mène de Santarcangelo di Romagna à Reggio Emilia.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.