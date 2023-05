Enchères – Top départ des grandes ventes horlogères de printemps Rendez-vous du 13 au 15 mai avec des centaines de trésors dispersés à Genève par Phillips, Christie’s, Sotheby’s et Antiquorum. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Patek Philippe, réf. 2499, deuxième série en or rose. Estimation: de 1,5 à 3 millions de francs. PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO

Encore plein de belles choses au programme des prochaines grandes ventes horlogères à Genève. Début des festivités les 13 et 14 mai avec Phillips in Association with Bacs & Russo qui sera à l’hôtel La Réserve. Et comme souvent, c’est sous son marteau que passera la montre bénéficiant de la plus haute estimation.

Il s’agit, sans surprise, d’une rare Patek Philippe, un chronographe à calendrier perpétuel, la réf. 2499, deuxième série en or rose. Estimation: de 1,5 à 3 millions de francs. Selon les experts, il est ici question de l’une des montres les plus importantes et les plus emblématiques de la seconde moitié du XXe siècle. Elle est talonnée par une Rolex Daytona, la réf. 6270, en or jaune avec cadran pavé de diamants ronds, que viennent cercler une rangée de diamants baguettes. Ce modèle aux sous-cadrans bleus et à remontage manuel est estimé entre 1,2 et 2,4 millions de francs.

«The Geneva Watch Auction: XVII est probablement la vente aux enchères la plus rigoureuse que nous ayons eu le plaisir d’organiser chez Phillips. Nous avons sélectionné environ 200 montres pour leur qualité, leur rareté, leur intérêt et leur pertinence globale. Nous en avons pour tous les budgets, de l’amateur en herbe au collectionneur le plus chevronné», a déclaré Alexandre Ghotbi, responsable des montres pour l’Europe continentale et le Moyen-Orient.

Rolex Daytona réf. 6263. Cette Cosmograph en acier de 1974 environ fut offerte par le Sultan d’Oman. Elle est estimée entre 600’000 et 1’200’000 francs. CHRISTIE’S

Pour le Sultan d’Oman

Le samedi 13 mai ouvrira également la vente «Rare Watches» de Christie’s, au Four Seasons Hôtel des Bergues. Une dispersion dominée par sept Rolex réalisées à la demande du Sultan d’Oman. En particulier, les Daytona réf. 6263 et 6269. La première, fabriquée vers 1974, est une Cosmograph en acier, l’un des quatre exemples connus. Offerte par le Sultan lui-même, elle porte sa signature en rouge sur le cadran (estimation: entre 600’000 et 1’200’000 francs).

Quant à la seconde, c’est une Daytona «Jack of Diamonds» fabriquée vers 1985. Là aussi, il s’agit d’une Cosmograph, mais en or; l’un des deux seuls exemples connus vendus au Sultan (estimation: entre 800’000 et 1’400’000 francs). «Il est inhabituel qu’un tel nombre de modèles omanais arborant l’emblème du Khanjar ou la signature du sultan lui-même soient proposés», stipule le communiqué de presse.

Rolex Daytona «John Player Special», réf. 6241, en or jaune datant de 1969 environ. Estimation: entre 600’000 et 1’200’000 francs. SOTHEBY’S

Voyage, voyage

Le 14 mai suivra Sotheby’s, avec deux ventes au Mandarin Oriental. La classique, «Important Watches: Part I», comprend 119 lots, dont le principal est une Rolex Daytona «John Player Special», réf. 6241. Ce chronographe en or jaune et cadran noir, datant de 1969 environ, est inspiré par la voiture de F1 Team Lotus des années 70 (estimation: entre 600’000 et 1’200’000 francs). Plus atypique, la seconde vente est dédiée à une collection de montres de poche rares rassemblées en quarante-cinq années. Soit, 100 pièces allant du XVIe au XXe siècle et fabriquées à l’origine pour différents marchés, de la Chine à l’Empire ottoman.

Antiquorum, enfin, tiendra le marteau à l’Hôtel Beau-Rivage, les 14 et 15 mai, avec 531 lots répartis sur trois sessions. Des ventes également dominées par Rolex, avec un chronographe en or jaune Daytona Paul Newman John Player Special, réf. 6239, fabriqué vers 1968 (estimé entre 700’000 et 1’000’000 francs). Mais c’est sans compter des modèles étonnants, tels que cette montre en forme de couteau à deux lames faite pour le marché chinois vers 1805. L’objet, en or jaune, émail et perles renferme un mécanisme musical!

Cette montre en forme de couteau à deux lames, faite pour le marché chinois vers 1805, renferme un mécanisme musical. Or jaune, émail et perles. Estimation: 250’000 – 350’000 francs. ANTIQUORUM

