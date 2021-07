L'Euro en direct - Toni Kroos prend sa retraite internationale

Angleterre

Declan Rice est revenu sur le succès anglais contre la Mannschaft: «C’est incroyable. Après la phase de poule, beaucoup de monde nous avait condamnés, se plaignait de nos prestations, qu’on ne marquait pas assez de buts. On a lu beaucoup de choses, mais en tant que joueurs, on les met de côté dans notre tête et on essaye de prouver qu’ils ont tort», a expliqué le milieu de West Ham.

«Je pense qu’aujourd’hui, avec un stade bien rempli (plus de 40'000 spectateurs), tout le monde avait cette flamme dans les tripes d’aller sur le terrain et d’une part d’éliminer l’Allemagne de la compétition et, d’autre part, de passer en quart. C’est historique. Mais on ne veut pas s'enflammer», a poursuivi Rice.