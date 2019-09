«Tondre les habitants quand ils déménagent est totalement abusif»

C’est une rude surprise pour des porte-monnaie déjà bien éprouvés. Réserver des cases de stationnement à l’occasion d’un déménagement peut revenir très cher à Genève. La prestation était jadis assurée par les services de police avant d’être déléguée au secteur privé. Dans un projet de motion qu’il vient de déposer au Grand Conseil, le député Romain de Sainte-Marie demande que l’État reprenne la main.

Le socialiste a été alerté par une amie qui déménageait de Carouge vers la ville de Genève. L’entreprise qu’elle a choisie l’a priée de s’occuper de réserver un espace de stationnement aux pieds respectifs de ses ancien et nouveau logements. S’adressant à la police, elle est redirigée vers la société Traceroute, sise au Mont-sur-Lausanne. Le tarif demandé n’arrangera pas son budget. Comptez 220 fr. pour une place, soit 440 fr. pour les deux sites et ajoutez la TVA. Le total excède ainsi 475 fr.

«C’est totalement abusif!»

«Tondre ainsi les habitants au moment où ils ont besoin de déménager est totalement abusif, juge l’élu. Il est choquant d’assister à cette privatisation rampante de l’espace public qui permet à une entreprise de générer un profit. S’agissant d’une société basée dans le canton de Vaud, la manne fiscale qui en découle échappe de surcroît au fisc genevois.»

Le parlementaire a questionné le gouvernement ce printemps. Dans la réponse du Conseil d’État, il apparaît que la police a assuré ce service jusqu’en octobre 2008. Au départ du titulaire, le département de tutelle a décidé de ne pas repourvoir le poste, jugeant que ce n’était «pas une tâche prioritaire de la police», explique l’Exécutif. La police a ensuite pris contact avec des entreprises susceptibles d’assurer des réservations d’espace, notamment lors de manifestations. Seule la vaudoise Traceroute a répondu à l’appel, lit-on encore dans la réplique gouvernementale, «pour reprendre cette mission en urgence». Une situation de crise qui perdure donc depuis une grosse décennie…

Un tarif contesté

Toujours dans sa réponse datée du 5 juin, le gouvernement annonçait par ailleurs qu’il ferait modifier la page dédiée du site internet de l’État de Genève afin que d’autres entreprises soient mentionnées. Mais, plus de trois mois plus tard, la société des hauts de Lausanne reste seule citée.

Sur la base d’autres expériences rapportées, Romain de Sainte-Marie note que, en cas de non-respect des panneaux, la société n’a pas le mandat d’intervenir. Dans son projet de motion, le socialiste s’étonne du prix pratiqué alors que le règlement cantonal qui tarife les empiétements sur le domaine public prévoit une dîme de 10 fr. par mètre carré occupé. L’élu demande donc qu’on s’y tienne et qu’on internalise à nouveau au sein de l’État la réservation de places de parc et la pose de signaux.

«Je peux comprendre que l’utilisation de l’espace public soit taxée ou que l’administration couvre ses frais avec un émolument raisonnable, mais il est inadmissible de laisser un privé tirer profit d’une telle tâche, poursuit Romain de Sainte-Marie. Je pourrais aussi imaginer qu’on confie la mission à une entreprise sociale ou à des chômeurs en fin de droits, mais épargnons les habitants!»

Liberté de commerce

Qu’en dit un professionnel du déménagement? «Nous nous chargeons nous-mêmes de la réservation des places de parc et cette prestation est incluse dans le forfait proposé, explique Michel Balestra, patron de Balestrafic. On ne peut que conseiller aux gens de demander un devis suffisamment détaillé pour vérifier ce qu’il inclut et si un recours à une entreprise tierce s’imposera ou pas.» Pour ce qui est du prix demandé, Michel Balestra estime qu’il relève de la liberté de commerce.

Traceroute, de son côté, justifie ses tarifs. La pose des panneaux exige que des équipes se déplacent, documentent les véhicules se trouvant sur les lieux, reviennent récupérer le matériel. «En moyenne, chaque intervention nous demande aussi de passer de 15 à 20 minutes au téléphone, relève Reto de Francesco, directeur. Je sais que ça paraît cher, mais nous ne gagnons un peu d’argent sur ces tâches que parce que nous les intégrons à nos autres activités.»

Le cadre relève que chaque citoyen est a priori habilité à procéder lui-même à la réservation de cases. Vous avez bien un panneau qui traîne chez vous, non?