Encre bleue – Ton corps aussi…

Il se peut que je sois trop sensible. Mais quand j’ai vu débouler dans le trafic cette grande pub rouge sur un tram, mon sang s’est figé. J’ai failli lâcher mon guidon d’émotion et me faire ramasser. Un accident de plus. Dommage!

Mais une fois morte, tout ne serait pas perdu, si j’ai compris le message… J’aurais encore quelques arguments. Mes chers organes pourraient rendre service à d’autres humains, même s’ils ne sont plus de prime jeunesse. Les organes, donc. Les autres, j’en sais rien!

Ce qui me fait pareillement réagir? Le slogan rouge sang qui se balade dans le canton sur deux véhicules des TPG: «Ton corps aussi est recyclable!» Ainsi donc, nous sommes comme les pommes, les sachets de thé, les arêtes de poisson ou la peau de banane qui ont fait les beaux jours de la campagne pour le recyclage des aliments dans nos petites poubelles vertes.

Sauf que là, c’est un poil différent. Il s’agit de notre peau, tout de même, habituée à plus de flatteries… Dans l’espace public, les publicités ont toujours été conçues pour aduler le corps et le rendre plus beau encore, plus épanoui, plus sain. Avec ce slogan, on se prend sa mort en pleine poire et quand on s’y attend le moins. Une fois l’effet de surprise passé vient le temps de la réflexion sur le sens de la vie et toutes ces sortes de choses. Fortiche, non?

À qui doit-on cette campagne décomplexée? À la Fondation Reload, qui annonce la couleur: «En Suisse, deux personnes décèdent par semaine faute de don d’organes.» Cette action de sensibilisation est portée par un personnage emblématique: Palpito! Ce sympathique cœur sur pattes se retrouve également dans un spot diffusé dans les véhicules des TPG jusqu’au 23 novembre. Puis Palpito cédera la place à Jules…

Ben oui! Il sera alors temps de lancer la Thune du cœur!

