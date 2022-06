Performance multidisciplinaire – Tom Tirabosco replonge au fond des océans Avec le rappeur Jonas et le musicien Gabriel Scotti, le dessinateur genevois reprend à l’Alhambra un spectacle fascinant autour des baleines. Philippe Muri

Tom Tirabosco pendant le spectacle «Toujours nous chérirons votre mémoire». DR

À l’époque, les places disponibles s’étaient arrachées comme des petits pains. En septembre 2019 au Théâtre de l’Orangerie, Tom Tirabosco avait plongé graphiquement au fond des océans en compagnie du rappeur Jonas et du musicien Gabriel Scotti.

Entre performance scénique et concert dessiné, «Toujours nous chérirons votre mémoire» mêlait la musique, les mots et les images. On en était ressorti ébloui. Et bien décidé à revoir ce projet multidisciplinaire racontant le massacre des baleines tout autour du monde.

«Un bref instant on est chez Rothko, avant que des silhouettes de cachalots ne s’entremêlent sur le papier inondé.»

L’occasion se présente mardi 14 et mercredi 15 juin à l’Alhambra. Les affres du Covid digérées, le trio genevois redonne vie à leurs cétacés éphémères. Un spectacle transversal fascinant à plus d’un titre.

Tom Tirabosco dessine là comme on ne l’a pratiquement jamais vu dessiner. À deux mains parfois, au pastel, à l’aquarelle, au fusain, à la brosse, à grands coups de pinceau. L’orange et le brun viennent se marier au bleu, l’ébène tutoie l’écarlate. Un bref instant on est chez Rothko, avant que des silhouettes de cachalots ne s’entremêlent sur le papier inondé.

Tom Tirabosco aime sortir de son atelier et dessiner sans filet. Ici à Morges, lors de la 11 e édition du festival Le Livre sur les Quais, en septembre 2020. FLORIAN CELLA

Évoluant avec bonheur hors de sa zone de confort habituelle, le bédéaste lâche son trait, abordant le dessin d’une manière très différente de celle, plus contrôlée, qu’il livre dans ses albums. L’approche se veut moins illustrative que poétique, sensitive, une sorte d’écriture spontanée où l’auteur exploiterait les coulures et les accidents graphiques, entre le figuratif et l’abstrait.

Pendant que Tirabosco crée ses fresques dans un magma d’eau et d’encre, le rappeur genevois Jonas Brülhart, dit Jonas, s’approprie les mots de «Whale Nation», un texte du britannique Heathcote Williams. Au cours de ce long poème en vers libres centré autour des plus grands mammifères de la planète, il est autant question d’émerveillement que d’horreur. Les mots claquent, interpellent, touchent au cœur. Ils disent la beauté du cétacé autant que l’holocauste marin.

Dans «Wonderland», son album le plus autobiographique, Tirabosco évoque aussi les baleines, et notamment ses crises de nerfs juvéniles lorsqu’il voyait sur l’écran de la télévision familiale des cétacés se faire harponner. ATRABILE

Au XVIIIe et XIXe siècle, des centaines de milliers de baleines ont été massacrées. Moulus, leurs os devenaient de la nourriture pour les volailles et de l’engrais pour les champs. Distillés, leurs organes internes participaient à la production de produits pharmaceutiques ou cosmétiques. Quant à leur peau, on en tirait de la glycérine, afin de fabriquer des bombes ou du rouge à lèvres. Avant l’avènement de l’électricité, l’huile de baleine servait par ailleurs à éclairer les rues et les maisons. C’est tout cela que raconte le texte de Heathcote Williams, adapté par Pierre-Louis Chantre.

Au slam de Jonas se mêlent les notes du musicien Gabriel Scotti. Vibrations évolutives, ses matières sonores organiques naissent d’un invraisemblable bric-à-brac électronique. Elles immergent dans un ensemble pensé comme un voyage sonore et visuel. Il faut plonger dans ce grand bleu plein de rouge.





Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

