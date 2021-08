Série d’été: Les BD phares des auteurs genevois (8/8) – Tom Tirabosco livre le fond de sa pensée Avec «Femme sauvage», plongée dans un monde en déliquescence, ponctué de scènes âpres autant que d’instants de grâce. Philippe Muri

«Femme sauvage» (extrait de la couverture): le récit de fiction qui ressemble le plus à Tom Tirabosco. Ed. Futuropolis

Quatre ans après «Wonderland», un album autobiographique où il révélait comment s’étaient forgés son imaginaire et ses convictions sociales, Tom Tirabosco livrait en 2019 le récit de fiction qui lui ressemble le plus. «Femme sauvage» (Éd. Futuropolis) plonge dans un monde en déliquescence. Au cours de ce récit habité par des scènes âpres autant que par des instants de grâce, la planète n’en mène pas large. Le réchauffement climatique a tout bouleversé. Des espèces entières ont disparu dans l’indifférence. À son héroïne qui entame sac au dos un long voyage initiatique au milieu d’une nature chamboulée, l’auteur genevois prête ces mots furibards: «J’ai toujours pensé que les humains étaient une espèce toxique. Des super prédateurs. […] On est juste des gros cons. Les gros cons de la création.»