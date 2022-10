Film d’animation – Tom Tirabosco enchante avec une baleine échouée En compagnie de Leandro Basso, le dessinateur genevois signe son premier court métrage. Un petit bijou de onze minutes à voir samedi dans le cadre du festival Animatou. Philippe Muri

Une des scènes du court métrage «La baleine». L’affiche du film est dérivée de cette image. DR

On sent qu’il vient de réaliser un vieux rêve. Perché sur une chaise posée contre la verrière de son atelier, Tom Tirabosco contemple les alentours avec un fin sourire sur les lèvres. Sentiment de plénitude. Après quatre ans d’un travail intense mené avec Leandro Basso, l’auteur de bande dessinée genevois cosigne son premier court métrage. Petit bijou d’émotion d’une durée de onze minutes, «La baleine» sera projeté samedi à l’Alhambra, au sein de la sélection suisse du festival Animatou. Un must.