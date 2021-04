Portrait de Tom Monnat – Tom le Jardinier cultive son jardin digital Avec son «salut jeune pousse!» et ses bretelles en clin d’œil à son grand-père, le Jurassien établi à Lausanne cartonne sur les réseaux, mais pas seulement. M6, TF1 et même Netflix s’intéressent de près à lui. Thérèse Courvoisier

Tom Monnat, alias Tom le Jardinier, dans le potager du Mont-sur-Lausanne, où il cultive aussi son légume favori, l’artichaut. Chantal Dervey

Il aime dire qu’il est né dans un chou. Tom Monnat, plus connu sous le nom de Tom le Jardinier, a le sens de la formule. À 28 ans, il semble déjà avoir accumulé autant de vies que les chats, mais préfère se concentrer sur le moment présent plutôt que ruminer ses galères passées. «C’est déjà assez difficile pour moi de me focaliser sur une chose à la fois, alors que j’ai en permanence 1000 idées en tête. Heureusement, jardiner me permet de me recentrer. Je trouve souvent la solution à mes problèmes quand je me relève, les mains pleines de terre. Le jardin, c’est le meilleur psy: un légume, ça ne répond jamais!»