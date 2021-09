Triathlon de Genève – Tom Hug, un jeune champion qui combine les talents Le Genevois d’origine allemande a impressionné ce dimanche en remportant son premier grand succès. «Il ira loin», prophétise Thomas Huwiler, son dauphin. Pascal Bornand

Tom Hug, l’image de la force et de la vitesse, dans l’eau comme sur terre. PIERRE ALBOUY

Ce n’est pas une révélation, c’est une affirmation. En remportant ce dimanche le Triathlon de Genève dans son format Half, Tom Hug (23 ans) a signé le premier grand succès de sa jeune carrière. Plus que le résultat, c’est la manière avec laquelle il a géré sa course qui a impressionné les observateurs. À lui désormais de surfer sur la vague en défiant à l’avenir une concurrence plus internationale.

Placé aux premières loges malgré son retard de 3’37 à l’arrivée, Thomas Huwiler a apprécié à sa juste valeur la performance athlétique de son coéquipier du Triathlon Club Genève, sorti largement en tête de l’eau et jamais rattrapé. Il s’y attendait et la craignait un peu! «Tom a les moyens d’aller loin», assure aujourd’hui son dauphin, jusque-là imbattable sur les quais depuis sa triple victoire en 2017. «Il a le physique de l’emploi, il est taillé pour faire son chemin sur les longues distances.»