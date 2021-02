Légende du football américain – Tom Brady, l’homme aux sept Super Bowls Vainqueur à 43 ans de sa 7e finale de championnat, le mari de Gisele Bündchen est un talent et un travailleur qui ne laisse aucune chance au hasard. Pierre-Alain Schlosser

Considéré comme le GOAT (greatest of all time, le plus grand de tous les temps), Tom Brady a réussi le tour de force de remporter un 7 e Super Bowl, le premier avec les Buccaneers de Tampa Bay. KEYSTONE

Tom Brady a écrit l’une des plus belles pages du sport américain, en remportant son 7e Super Bowl. Un score qu’aucune franchise n’a même atteint, à ce jour. Le quarterback de 43 ans doit cette réussite à plusieurs facteurs. D’abord à sa longévité, particulièrement impressionnante, dans un environnement où la carrière professionnelle ne dépasse pas en moyenne 3,3 ans.

Tom Brady, lui, a façonné sa légende en même temps que son corps, ne laissant rien au hasard. Outre les entraînements physiques, il soigne particulièrement sa nutrition. Tous les matins, le champion se lève à 6 h pour boire 6 dl d’eau additionnée d’électrolytes. Puis, le quarterback de Tampa Bay consomme un smoothie aux myrtilles, bananes, noix et graines. Il remet cela deux heures plus tard, lorsqu’il procède à ses exercices de musculation matinaux. Le menu du repas de midi? Salade, noix et poisson, selon Men’s Health. Pour les quatre heures, il prend du houmous, du guacamole et encore des noix. Il boit entre 12 et 25 verres d’eau par jour et avale encore des légumes grillés et du poulet pour le repas du soir. Il appelle cela la méthode TB12 (comme Tom Brady et son numéro de maillot).